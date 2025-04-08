DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Sağlık Haftasında paylaştığı mesajda, "İnsan sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Dünya Sağlık Haftası’nı kutluyorum" dedi.

Vali Selçuk Aslan, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla bir mesaj paylaştı. "Sağlık, insan hayatının en kıymetli hazinesidir" diyen Selçuk Aslan, "Dünya Sağlık Haftası, sağlıklı yaşam bilincini artırmak, koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek ve toplum sağlığını güçlendirmek adına önemli bir farkındalık haftasıdır. Bu vesileyle, sağlıklı bir gelecek için atılan her adıma destek olmayı, sağlık okuryazarlığını yaygınlaştırmayı ve bilinçli toplumlar inşa etmeyi önemsiyor; başta hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimiz olmak üzere, insan sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahramanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın Dünya Sağlık Haftası’nı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.