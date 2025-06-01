DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, şehir merkezinde atıl olarak bulunan yapılarda dönüşüm çalışması başlatmak için gerekli görüşmelere başladı.

Düzce’de devam eden kentsel dönüşüm projelerinin yanı sıra atıl olarak bulunan eski yapıların da durumunun değerlendirilmesi için Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile toplantı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve Kentsel Dönüşüm daire başkanı Erdem Aydoğan’ın da katıldığı toplantıda kentsel dönüşümün yanı sıra Düzce’de eski ve atıl olarak bulunan binalarda dönüşüm yapılması için gerekli ön görüşmeler yapıldı. Konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, " Düzce’mizde yürütmekte olduğumuz kentsel dönüşüm projeleri ile atıl vaziyetteki eski yapıların durumunu konunun uzmanları ile toplantımızda konuştuk. Bu konuda inisiyatif alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sayın Nurhan Kartal’a, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Sayın Erdem Aydoğan’a ve tüm katılımcılara teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.