6 yaş Kur’an kursunun kapanış programında dikkat çekici etkinlik düzenlendi.

Düzce’de minik öğrencilerin katılım sağladığı Kur’an Kurslarının yıl sonu kapanış etkinlikleri devam ediyor. Bu çerçevede Beyköy Değirmenbaşı’nda bulunan 4-6 yaş Kur’an kursunun kapanış programı ailelerin ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kapanış programında kursta öğrenim gören minik öğrencilerin sahne gösterileri dikkat çekti. Programa katılan Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, Beyköy Jandarma Komutanı Emrah Aktaş, İl Müftü Yardımcısı Selma Velioğlu Çelik, İl Müftüsü Osman Aydın, miniklerin başarılarını tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.