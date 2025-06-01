DÜZCE (İHA) – Düzce’de 2022 yılında meydana gelen depremde ağır hasar alan Pırpır Köyü Cami yıkılmasının ardından yeniden inşa edilmeye başlanmıştı. Cami ve çevresinde son çalışmalar yapılmaya başlandı.

Düzce’de 2022 yılında meydana gelen depremin ardından bir çok cami ağır hasar almıştı. Yetkili kurum ve kuruluşların çalışmaları sonrasında ağır hasar alan camilerden birisi olan Pırpır köyü camisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yıkılmıştı. Bu çerçevede bölgede yeni bir cami yapılması için Düzce Valiliği, Çilimli Kaymakamlığı, İl Müftülüğü, Köy halkı ve hayırseverlerin destekleri ile cami inşaatına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde camide sona gelindi. İlçe Kaymakamı Furkan Alpay köyde devam eden cami inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Caminin ana hatlarının büyük bir kısmı tamamlanırken, hem çevresinde hem de iç kısımlarında son rötuşlar yapılmaya devam ediyor.