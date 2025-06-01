DÜZCE (İHA) – Düzce’de bağımlılıkla mücadele eğitimleri çerçevesinde Düzce Üniversitesi öğrencilerine farkındalık eğitimi verildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Düzce’de eğitimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Üniversitesi Hukuk Topluluğu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. Bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık oluşturmak isteyen ekipler, "Farkındalık25" etkinliği ile öğrencilerin bağımlılıkta farkındalık oluşturmasını bekliyor.