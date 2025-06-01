DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olarak bilinen Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmalarına gönüllü gençlerde katılım sağlayarak destek verdi.

Düzce Belediyesi’nin destekleri ile son 5 yılda büyük bir bölümü ortaya çıkarılan Konuralp Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ediyor. Her hafta düzenli olarak bazı kurum ve kuruluşların destek verdiği kazı çalışmalarına bu sefer gönüllü gençler destek verdi. Kazı çalışmalarının son bölümüne gelindiği kentte gençlerin saklı tarihi gün yüzüne çıkartmak için emek vermesi dikkat çekti.