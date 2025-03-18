Uşak Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110’ncu yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş hanımefendi özel bir düğün salonunda düzenlenen yemek programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Programa Uşak Valisi Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş hanımefendinin yanı sıra Uşak AK Parti Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan yemekte konuşma yapan Vali Aktaş, "İlimizde ebediyete irtihal eden 127 şehidimiz ve 44 gazimiz ile hayatta olan 188 gazimizin her biri, bir kahramanlık öyküsünü, bir fedakarlığı ve bir vatanseverliği sergilemektedir." dedi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti; "Bugün Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutlarken, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin gösterdiği büyük cesaret bizlere her türlü zorluğun üstesinden gelebilme gücünü hatırlatmaktadır. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkarak, birlikte daha güçlü Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncülerle, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum." dedi.