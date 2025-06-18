Muğla’nın Menteşe ilçesindeki tarihi Kurşunlu Camii’ne cemaat ve vatandaşlar tarafından Menteşe Belediyesinden talep edilen açılır kapanır mafsallı tente yerine monte edildikten 12 gün sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi ile söküldü.

Menteşe ilçesinin merkezinde yer alan tarihi Kurşunlu Camiinde cenaze namazı esnasında yaz aylarında güneşten, kış aylarında ise yağmurdan koruyacak tente yapılması için cemaat ve vatandaşların Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden talepte bulundukları, yapılmayınca bu talebi Menteşe Belediyesine iletmeleri üzerine 5 Haziran’da tenteler Belediye ekipleri tarafından yerine monte edildi.

Menteşe Belediyesi tarafından 12x5 metre ebadındaki tentelerin Cami avlusuna monte edilmesinin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tente monte edilen alanların kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirterek belediyeye tentelerin kaldırılması yönünde yazı gönderdi. Menteşe Belediyesi ekipleri 5 Haziran’da Kurşunlu Camii avlusuna monte ettiği tenteyi yerinden kaldırıldı.