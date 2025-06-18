Frankfurt Eğitim Ataşeliği’nin Türk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca düzenlediği sanat ve kültür kursları sonunda gerçekleştirilen Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal’ın da katıldığı "Çini Sergisi ve Ney Konseri" etkinliği büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Eğitim Ataşesi Dr. M. Fatih Kılıç, Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, çini sanatçısı Ayşe Kurt, Ney eğitmeni Gökhan Eker ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Eğitim Ataşesi Dr. M. Fatih Kılıç, yıl boyunca düzenledikleri kurslarla sadece akademik eğitimi değil, aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasını da hedeflediklerini ifade etti.

Kılıç, "Bugün burada hem görsel sanatın zarafetini hem de geleneksel müziğin ruhu besleyen sesini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Sanat, diplomasi kadar etkilidir"

Etkinlikte söz alan Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, sanatın bir iletişim dili olduğunu belirterek, "Bugün burada sadece bir sergi ve konser icra edilmiyor; aynı zamanda kültürel bir köprü kuruluyor. Çini gibi köklü bir sanatın Frankfurt’ta hayat bulması, bizlere kültürel değerlerimizin sınırlar ötesine ulaşabildiğini gösteriyor. Kurslara emeği geçen eğitmenlere ve Ataşelik çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Kütahya’nın toprağı da ruhu da burada"

Etkinliğe Kütahya’dan katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, konuşmasında Kütahya’nın çini ile özdeşleşmiş kültürel kimliğini şu sözlerle ifade etti: "Bugün burada sadece çiniler değil, Kütahya’nın ruhu, toprağı, duygusu da sergileniyor. Çini sadece toprakla suyun birleşimi değil; sabrın, sanatın ve aşkın vücut bulmuş halidir" Ünal, Kütahya ile Frankfurt arasında kültür ve sanat alanında iş birliğini artırma arzusunda olduklarını da dile getirdi.

"Sanatın kalbinden gelen desenler"

Yaklaşık 40 yılını çini sanatına adamış olan Çini Eğitmeni Ayşe Kurt, konuşmasında çini sanatıyla nasıl tanıştığını ve öğrencilerine neler kattığını anlattı.

Kurt, "Her desen, her motif bir hikaye anlatır. Çinide sadece renklere değil, tarihe, ruha ve emeğe bakarsınız. Sır altı ateşinde çiçekler açar" dedi. Kurt’un kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler, etkinlik salonunda sergilenerek sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

"Bir avuç topraktan sanata"

Etkinlikte yer alan çini sanatının ustalarından Devlet Sanatçısı Ali Kaya, konuşmasında çininin toprağın sabırla işlenmesiyle sanat eserine dönüşmesini anlattı. Ali Kaya, "Hamurun hazırlanmasından fırınlamaya kadar her aşama bir ustalık ister. Bu renkler doğadan gelir, bu sabır Anadolu’dan," diyerek sanatın köklerine işaret etti. Kaya, Kütahya çinisinin yurt dışında daha fazla tanıtılması için Frankfurt gibi merkezlerin büyük fırsat olduğunu söyledi.

"Nefesin sanata dönüştüğü an"

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü olan Ney konseri, salonda manevi bir atmosfer oluşturdu. Ney eğitmeni Gökhan Eker, konuşmasında bu sanatı Eğitim Ataşesi Dr. Fatih Kılıç’tan öğrenmiş olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Eker, "Bugün burada çamurun sanata, nefesin musikiye dönüştüğü bir buluşmadayız. Ney, sabırla öğrenilen ve ruha hitap eden bir enstrümandır" dedi.

Eğitmen Eker’in verdiği ney kursunu başarıyla tamamlayan 7 kursiyer ney konserinin ardından izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinlik boyunca salonu dolduran sanatseverler, hem sergilenen çini eserlerini büyük bir ilgiyle inceledi, hem de ney konserinin manevi atmosferinden etkilendiklerini belirttiler.

Frankfurt Eğitim Ataşeliği’nin organize ettiği bu özel gün, kültür ve sanat yoluyla farklı kuşaklar ve coğrafyalar arasında kurulan gönül köprüsünün başarılı bir örneği olarak hafızalarda yer etti.