Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “Hayatın Kontrolü Sende!” sloganı ile bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele semineri verildi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Erim Berkin Eker ve Hastane Eğitim Hemşiresi Zeynep Fatma Özkarlı, Pazaryeri MYO Konferans salonunda düzenlenen seminer kapsamında "Bağımlılık nedir?", "Bağımlılıktan kaçınmanın yolları" ve "Ailelere düşen görevler" gibi başlıklarda Üniversiteli gençlere bilgiler verdi. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtlandığı seminer, katılımcılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: igf