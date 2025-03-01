Sahur ve iftarda yapılan beslenme hatalarından bahseden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Pekşen, "Dengeli, hafif, sağlıklı ve sindirimi kolay gıdalar tercih edilmeli, aşırı tuz, şeker ve yağ alımından kaçınılmalıdır" dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Pekşen, Ramazan ayına özel beslenme önerilerinde bulundu. Dyt. Pekşen, "Sahurda dengeli bir öğün, özellikle protein ve lif açısından zengin gıdalar (yumurta, yoğurt, peynir, tam tahıllı ekmek) tüketmek, enerjiyi artırır. Yağlı ve sindirimi zor yiyecekler (kızartmalar, fast food) mideyi yorar ve şişkinlik yapabilir. Sindirimi kolay, hafif gıdalar (yoğurt, yulaf, sebzeler, meyveler) tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu yiyecekler (tuzlu peynir, salam, zeytin) susuzluk hissine yol açar, bu yüzden tuzlu gıdalardan kaçınılmalı ve bol su içilmelidir" diye konuştu.

"İftarda çok hızlı yemek yemenin zararları"

İftar sonrası oruç açılınca genellikle büyük bir açlık hissiyle hızlıca yemek yenildiğini belirten Dyt. Pekşen, "Bu, sindirim sistemini aşırı zorlar ve mideyi aşırı doldurur. Ayrıca, hızlı yemek yemek, beyne doygunluk sinyallerinin geç ulaşmasına neden olur. Bu da fazla yemek yemeye yol açar. Fazla yemek, mide ağrısı, şişkinlik ve sindirim problemleri oluşturabilir. İftara önce birkaç yudum su içtikten sonra hurma ve çorba gibi hafif yiyeceklerle başlayıp daha sonrasında 5-10 dakika mola verebilirsiniz. İftar sofrasında tüketilen tatlı ve şekerli içecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bu durumda halsizlik, yorgunluk gibi olumsuz etkiler oluşabilir. Ayrıca, yüksek kalori içerikleri nedeniyle kilo alımına yol açabilir. Şekerli içecekler yerine su, ayran veya taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir. Ağır tatlılar yerine sütlü tatlı, meyve tüketebilirsiniz. İftar sofralarındaki kızartmalar, yağlı ve ağır et yemekleri sindirimi zorlaştırır. Mideyi yoran bu besinler kilo alımına ve kolesterol artışına yol açabilir. Yağlı yemeklerden kaçınılmalı, bunun yerine ızgara, haşlama veya buharda pişirilmiş yemekler tercih edilmelidir" şeklinde konuştu.

Oruç tutarken su kaybı yaşanabileceğini ancak iftarda fazla su içmenin mideyi rahatsız edebileceğini belirten Pekşen, ayrıca şunları söyledi:

"Gün boyunca yetersiz su içmek, dehidrasyona, baş ağrısı, halsizlik ve mide problemlerine yol açabilir. İftardan sonra, suyu yavaş yavaş ve düzenli aralıklarla içmek önemlidir. İftarla sahur arasındaki sürede su tüketimini dengeli bir şekilde yaymak gerekir."