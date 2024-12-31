Manisa Şehir Hastanesi Psikologlarından Ayşe Sena Bayarlar 2024 yılının kavramı olarak seçilen ’Kalabalık Yalnızlık’ hakkında açıklamalarda bulunarak, bunun bireysel bir sorun değil toplumsal bir sorun olduğunu söyledi.

TDK tarafından yılın kelimesi/kavramı oylamasına katılan 1 milyon kişi tarafından 2024 yılının kelimesi/kavramı olarak seçilen ’Kalabalık yalnızlık’ hakkında Manisa Şehir Hastanesi Psikologlarından Ayşe Sena Bayarlar açıklamalarda bulunarak bu sorunun bireysel değil toplumsal olduğunu söyledi.

Kalabalık yalnızlığın bireysel değil toplumsal bir kavram olduğuna dikkat çeken Psikolog Ayşe Sena Bayarlar açıklamasında şunları söyledi: "1 milyon kişinin oy kullanarak seçtiği 2024 yılının kavramı kalabalık yalnızlık oldu. Peki bu kalabalık yalnızlık kavramı nedir? Çevremizde çok fazla insan olmasına rağmen, çok fazla sosyalleşmemize, eğlencelere, tatillere, gezmelere gitmemize rağmen, bir sürü gruplarla arkadaş olmamıza rağmen kendimizi yalnız hissetmemiz, derin ve anlamlı ilişkiler kuramamamız demektir. Kalabalık yalnızlık insana anlaşılmama duygusu ki bu çok önemli. Birinin bizi anlaması en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Ait hissetmeme bir yere, bir gruba ait hissetmeme ve bütün bunların sonucunda da depresyon veya anksiyete gibi bir takım psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Peki ne yapmak gerekiyor? Öncelikle ikili ilişkileri ya da sosyal ilişkileri çok fazla kilitleyen, kısıtlayan, sosyal medya kullanımına, telefon kullanımına bir denge getirmek, bununla ilgili bir kontrol sağlamak lazım. Bunun dışında birbirimizi dinlerken daha empatik olmaya, duygularımızı anlamaya çalışmak lazım. Karşımızdaki kişileri daha anlama odaklı olmaya gayret etmek lazım. Bu arada bu kavram bireysel bir kavram değil. Toplumsal bir kavram ve toplum olarak aslında empatik ilişkiler, derin, yakın ve anlamlı ilişkilerle aslında bu durumu, bu yalnızlığı çözebiliriz. Yeni yıl bu konuda farkındalığın arttığı, anlamlı ilişkilerin inşa edilebildiği bir yıl olsun hepimiz için. Herkese sağlıklı, mutlu farkındalık dolu bir yıl diliyorum."