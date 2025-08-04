Üniversite tercih süreci devam ederken uzmanlar, aday öğrencilerin başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak ve ilgi alanlarına uygun bölümleri seçerek tercih yapmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Yazılım, yapay zeka ve sağlık bilimleri gibi alanlara ilginin arttığını belirten uzmanlar, tercih kılavuzundaki uyarıların mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguladı. Tercih döneminde başarı sıralamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Artı Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu, "Başarı sıralamamıza bakıp ona göre bölüm tercihinde bulunmamız lazım. Tabii bunlar işin teknik kısmı. Asıl önemli olan ve benim gençlere önereceğim husus, sevecekleri, severek okuyacakları, yeteneklerine uygun bir bölüm seçmeleri. Çünkü sonuç itibariyle seçtikleri bölümleri gelecekleri olacak. O nedenle de severek yapacakları bir işe sahip olmaları, bu husus da çok önemli. Gençlerin hayallerinin peşinden gitmesi, hayallerini takip etmesi çok kıymetli. O nedenle gençler kendilerinin farkına varmalı, yeteneklerinin, donanımlarının farkında olmalı ve tercihlerini de bu yönde değerlendirmeliler" dedi.

"Yazılım, yapay zeka gibi bölümlerde büyük bir ilgi olacağını düşünüyorum"

Bu dönemde katılmış oldukları tercih fuarlarında ve öğrencilerle yaptıkları birebir görüşmelerde yazılım, yapay zeka gibi bölümlere talebin arttığını ifade eden Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu, "Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik gibi sağlık bilimlerine olan ilgi de her zamanki gibi devam etmekte. Öğrencilerimize tercih kılavuzlarımız açıklandı. Tercih kılavuzlarında da öğrenciler bu yeni bölümleri görecekler ve bu yeni bölümlere de ben talebin çok artacağını düşünüyorum. Çünkü gençler bu yeniliklerin ve değişimin farkında ve o değişimin içinde olmak istiyorlar. O nedenle de, yazılım, yapay zeka gibi bölümlerde büyük bir ilgi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Mutlaka tercih kılavuzundaki notlara bakarak tercih yapılmalı"

Aday öğrencilere hatırlatmalarda bulunan Doç. Dr. Ebru Özer Topaloğlu, "Tercih kılavuzunda bölümlerini tercih ederlerken lütfen yandaki uyarılara baksınlar. Oradaki uyarılar önemli. Çünkü bazen şunu yaşayabiliyoruz. Öğrenci tercih ediyor ama ilçedeki bir fakülte çıkabiliyor ya da ilçedeki bir meslek yüksekokulu çıkabiliyor. O yüzden de mutlaka oradaki notları okuyarak ona göre tercihlerini yapsınlar. Biliyorsunuz bir de bazı barajlarımız var. Hukuk fakültesine yerleşmemiz için ilk 100 bine girmeniz gerekiyor. Mühendislik fakültesi için ilk 300 binde olmanız gerekiyor başarı sıralamasında bu başarı sıralamalarını da dikkate alıp tercih yapmaları lazım. Çünkü o başarı sıralamasını dikkate almadan tercih yaparlarsa zaten o bölümlere otomatik olarak yerleşemeyecekleri için öğrenci için hayal kırıklığı olacak. Mutlaka tercih kılavuzundaki notlara bakarak tercih yapılmalı. Aynı zamanda da o başarı sıralamaları önemsenmeli. Tercihlerinizi yaparken alanında uzman kişilerden destek alınız. Tek başınıza tercihinizi yapmayın. Mutlaka fikir alın ve bu fikirlerle birlikte tercihlerinizin son halini verin. Herkes için güzel sonuçlar olacağı bir dönem diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimizin akademik kariyerlerine de destek sağlamak adına ücretsiz eğitimler düzenliyoruz"

Üniversitenin kariyer merkezi olarak üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Topaloğlu, "Öğrencilerimizin özellikle üniversitemize yerleştikten sonra kariyer merkezimize gelip bizlerle tanışmasını çok isteriz. Kariyer merkezi olarak öğrencilerimizin kariyer planlamalarına, özgeçmiş hazırlamalarına destek oluyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin akademik kariyerlerine de destek sağlamak adına ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Bir diğer önem verdiğimiz nokta ise NEÜ olarak projeler, TÜBİTAK projelerinde yer alıyoruz. Öğrenci TÜBİTAK projeleri yazıyoruz. Aynı zamanda Teknofestlere katılıyoruz. Orada takımlarımız da var. O yüzden de öğrencilerimizin aktif bir üniversite hayatı yaşamaları adına öğrencilerimizi NEÜ’ye bekliyoruz" diye konuştu.