Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi uçuş eğitmeni İsmail Öcal, askeri havacılığın sivil havacılığa göre daha çetin şartlar içerdiğini belirterek hava araçlarının dünya üzerinde en güvenli ulaşım araçları olduğunu belirtti.

Son yıllarda, sivil ve askeri havacılık alanlarında gelişmeler artıyor. Ülkeler, yeni nesil uçakları geliştirerek hava üstünlüğünü sağlamaya çalışıyor. Sivil havacılık sektöründe, özellikle elektrikli uçaklar ve hibrit sistemlerle çalışan yeni nesil uçaklar, karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor. Birçok hava yolu şirketi, çevre dostu uçaklara yatırım yaparak, sürdürülebilir havacılık için adımlar atıyor. Askeri havacılıksa son yıllarda hızla gelişen bir diğer alan. Özellikle dron teknolojisi ve insansız hava araçları kullanımı, savaş stratejilerinde devrim yaşatıyor. Bu devrimlerle birlikte hem sivil hem de askeri havacılıkta, güvenlik her zaman en öncelikli konu olmaya devam ediyor. Hava trafiği kontrolü, uçuş güvenliği protokolleri ve terörle mücadele önlemleri sürekli olarak güncelleniyor. Sivil havacılıkta uçak kazalarını önlemek için daha sofistike teknolojiler geliştirilirken, askeri havacılıkta da uçuş emniyetini sağlayan sistemler güçlendiriliyor.

Her iki havacılık alanında da gerçekleşen kazaların 3 faktör altında incelendiğini belirten uçuş eğitmeni Öcal, “Kazalar ister sivil havacılıkta ister askeri havacılıkta gerçekleşsin bu kazaları 3 faktör altında inceliyoruz. Bunlardan birisi insan faktörü diğeri çevresel faktörler ve diğeri de makine ekipman uyumluluğudur. Aslında sivil veya askeri havacılıklara bakıldığında çok fazla kaza meydana gelmiyor. Fakat meydana gelen kazalar haber değeri taşıdığı için büyük bir sansasyonelliğe sebebiyet veriyor. Yine de hava araçları dünya üzerine en güvenli ulaşım araçları olması konusunda liderliğini koruyor” dedi.

“Yalnız uçuş makine ekipmanla pilotun baş başa kaldığı bir durum”

Öcal, iki sektöre de bakıldığında makinelerin ve bakımların teknolojik şartlarda ne kadar yerinde de olsa burada değişken faktörler devreye girdiğini söyleyerek, “Bunlardan ilki bahsetmiş olduğum üzere çevresel faktörler. Askeri eğitimlere baktığımızda çevresel faktörlerin daha zorlu ve daha çetin şartlar altında olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü muhtemel bir savaş durumları simüle ediliyor. Sivil havacılık kanadından baktığımız zaman bir adayın pilot olma süresi 18 - 24 ay süresinde değişirken askeri kanatta pilot olma süresi 4 yıla kadar uçuş eğitimlerine tabii tutuluyorlar. Aday pilot eğitim aşamasında her ne kadar yanında bir eğitim pilotuyla da katılsa yine de sonunda yalnız uçuş hakkını kazanmak için yalnız uçuşa çıkmak zorunda kalıyor. Kazaların daha çok bu yalnız uçuşlarda meydana geldiğini gözlemliyoruz. Çünkü yalnız uçuş makine ekipmanla pilotun baş başa kaldığı bir durum. Burada da başka kaygılar stresler göz önüne alındığı zaman ve askeri uçuşlarda çevresel faktörler acil durumların simülasyonunda sivil havayollarına nazaran daha sert ve çetin olduğu için kazaların daha çok olduğunu gözlemleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.