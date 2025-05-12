DÜZCE (İHA) – Düzce’de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 22 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 99 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce’de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 5-11Mayıs 2025 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 96 olaya müdahale edilirken 22 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 99 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 2 adet sentetik ecza, 22 gram esrar, 58 gram metamfetamin, 140 gram bonzai, 12 gram Amfetamin ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaçak otomobil, sigara ve telefon ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından hafta boyunca 5 olaya müdahale edilirken 5 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 1 kaçak otomobil, 190 paket kaçak sigara ve 47 kaçak cep telefonu ele geçirildi.