Afyonkarahisar’da kenevir ekimi ve uyuşturucu satma suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan bir şahsı JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde İ.C. isimli şahsın yasa dışı kenevir ekimi ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen JASAT dedektifleri şüpheliyi Erenler mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.