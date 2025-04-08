Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğinde "81 İlde 81 Orman" Projesi kapsamında Bursa’da 10 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye’nin dört bir yanında orman varlığını artırmayı, çevre farkındalığını güçlendirmeyi ve birçok canlıya yaşam alanı sağlamayı hedefleyen 81 İlde 81 Orman Projesi, Türkiye İş Bankası’nın 100’üncü yılında yeniden hayata geçirildi. İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı iş birliğinde ilki 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirilen projenin yeni aşamasında, Bursa’da dikim töreni düzenlendi. Yüzde 45’i ormanlık alanlardan oluşan Mudanya ilçesindeki Altıntaş köyünde yer alan 6 hektarlık alanda 10 bin fidan toprakla buluştu. Programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Mudanya Orman İşletme Şefi Selçuk Ayyıldız, Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça ve TEMA Vakfı gönüllüleri, öğrenciler ve bölge halkı katıldı.

Törende konuşan Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdürü Maksut Özen, "Katkı sağlamak amacıyla 101 yıl önce yola çıkan Türkiye İş Bankası, bu hedef doğrultusunda eğitimden kültüre, sanata, spordan çevreye kadar yaşamın her alanına dokunan projelerde yer almaya devam ediyor. Yeni ormanlık alanların oluşmasını sağlayacak 81 ilde 81 orman projemizi bu bakış açısıyla ilk olarak 2008-2017 yılları arasında gerçekleştirmiştik. Ülkemizin dört bir yanında toprakla buluşan fidanlar zamanla büyüyerek orman varlığımızın arttırılmasına katkı sağlamış. Burada binlerce canlı için yeni yaşamlar, yaşam alanları oluşturmaya başlamıştır. Aynı zamanda her ilimizde törenlere ilgili bir şekilde orman severler sayesinde de adeta bir ağaçlandırma seferberliği oluşmuştur. Fidan dikimi tamamlanan sahalarda 5 yıl boyunca bakım çalışmaları sayesinde de ormana dönüş oranı yüzde 80 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Ülkemizin orman varlığını arttırmak, daha yeşil geleceğe katkı sunmak amacıyla yeniden başlattığımız 81 ilde 81 orman projemizin ilk fidan dikim törenlerini geçtiğimiz yıl Samsun, Erzincan, Konya, Balıkesir ve Manisa’da gerçekleştirdik. Şimdi ise projemizin yeni durağı olan Bursa’da sizlerleyiz. Bugün Mudanya’da 6 hektarlık alana dikilecek 10 bin fidanı temsilen burada ilk fidan dikimlerini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Projenin çok kıymetli bir proje olduğunu belirten TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Akça, "Çok uzun yıllardır paylaşımımız olan destekçimiz olan İş Bankası’yla birlikte, bankanın 100’üncü yılının vesilesiyle yeniden hayata geçiriliyor. Bu projeyle biz, beş yıl içerisinde 2 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız" dedi.

Fidan dikimlerinin gerçekleştiği yerlerde flora ve faunanın ekolojik açıdan zenginleşmesini amaçlayan proje, ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirilecek dikim törenleriyle devam edecek. Proje kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde, 5 yıl içinde 2 milyon 200 bin fidan dikilmesi ve dikilen fidanların bakımının da 3 yıl boyunca düzenli olarak yapılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla ülkemizin orman varlığı artırılmaya devam edecek.