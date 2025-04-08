Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (MTSO) yapılan açıklamada Ticaret Bakanlığı’nın limon ihracatına getirdiği geçici yasağın kaldırılarak 15 Mayıs’a ertelendiği bildirildi. TSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Çözüm getiren Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (MTSO) yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından, limon ihracatının geçici yasaklanması kararı MTSO öncülüğünde Mersin ve Adana tarım paydaşlarının bir araya gelerek gerçekleştirdiği açıklama ve sonrasında Ankara’da Ticaret Bakanlığı ile gerçekleşen temasların ardından 15 Mayıs’a ertelendi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ve Adana milletvekilleri, Mersin ve Adana ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları ile üretici birliği temsilcileri, hazırladıkları ortak metni sunmak üzere Ankara’da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bürokratlarıyla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonunda talepler karşılık buldu ve limona ihracat yasağı kaldırılarak 15 Mayıs tarihine ertelendi.

MTSO Başkanı Çakır, karar sonrası yaptığı değerlendirmede, Ticaret Bakanlığının sektörün sesine kulak vererek ihracat yasağını kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konunun sadece ihracat olmadığına dikkat çeken Çakır, "Konu üreticinin ayakta kalabilmesi. Bir sosyal huzur meselesi olan tarım istihdamının devam etmesi ve ülkemize döviz girdisi kazandırılmasıdır. Konuyu gerek mecliste gündeme taşıyan gerekse Ankara temaslarımız sırasında yanımızda olarak destek veren Mersin ve Adana milletvekillerimizle konunun önemini anlayıp anında çözüm getiren Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde ülkenin belirli bölgelerinde yaşanan soğuk hava ve don vakaları dikkate alınarak, limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin korunması ve arz güvenliğinin öncelenmesi hedefiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak, 8 Nisan 2025 tarihinden itibaren limon ihracatının durdurulması kararı alındığını açıklamıştı.