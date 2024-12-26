Gaziantep’te uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen ve evinde 55 adet captogon hap ele geçirilen şüpheli şahıs, jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu, Nurdağı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen O.Ş. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Adli aramalar neticesinde 55 adet captogon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.