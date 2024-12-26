İlk yarının son maçını kazanmak isteyen Yahyalıspor Kulüp Başkanı Şahin Kömürcü, "Hatay deplasmanından galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta mücadele veren Yahyalıspor, ilk yarının son maçını kazanmak arzusunda. Ligde oynadığı son 2 maçını kazanan yeşil beyazlılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Reyhanlıspor maçından galibiyetle dönmek arzusunda.

Başkan Şahin Kömürcü yaptığı açıklamada; "Son 2 haftada aldığımız galibiyetler bize moral oldu. Bu hafta sonu oynayacağımız Hatay Reyhanlıspor maçını dra kazanmak istiyoruz. Antrenörümüz İsmail Okumuş ve kadromuza güveniyoruz. İnşallah 2024’ün son maçını 3 puanla noktalarız" dedi.