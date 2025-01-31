Aydın’ın üç ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada E.E., A.K, S.D, P.K, Ş.G, H.Ö, M.E, S.A, isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. M.E isimli şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde (Skunk) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.