Kastamonu’da uyuşturucu parası anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada 1 kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili süren dava görülmeye devam etti.

Olay, 10 Nisan 2024 tarihinde , Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından aracında silahla vurulmuş halde bir şahıs bulundu. Ümit Yılmaz olduğu belirlenen şahıs, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya karıştığı tespit edilen A.S., Ö.Ü., B.Ç. ve A.K. gözaltına aldı. Şüphelilerden A.S. ve Ö.Ü. tutuklanırken, B.Ç. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından şüpheliler hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti birden fazla kişiyle konutta yağma", "ateşli silah yasasına muhalefet" suçlarından dava açıldı.

Açılan davanın devam eden duruşmasında mahkeme heyeti tarafından tanık A.B. dinlendi. Tanık A.B., "Ümit ile Ömer arasında husumet olup olmadığını bilmiyorum. Ömer’in uyuşturucu kullandığını hiç görmedim. Ömer ile Aykut’u evde misafir ettik. Ömer, evde konuşurken Aykut’un silahı Ümit’in omzuna vurunca patladığını söyledi. Aykut’u tanımıyorum. ’Madem kazara olmuş, olduğu gibi anlatın’ dedim. Yanlarında silah görmedim. Silahı arabaya bıraktıklarını söylediler" dedi.

Tanığın dinlenmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında A.S.’nin "kasten öldürme", "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle hürriyetten yoksun kılma", "silahla birden fazla kişiyle yağma", "ateşli silahla yasasına muhalefet" suçlarından, Ö.Ü. ve B.Ç.’nin "nitelikli şekilde silahla ve birden fazla kişiyle hürriyetten yoksun kılma" ve "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçlarından cezalandırılmasını, A.K.’nin de delil yetersizliğinden beraatını talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan Ümit Yılmaz’ın babası R.Y., "Çete halinde oğlumu darp etmişler, öldürmüşler. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

"Maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık A.S., "Ben, Ümit’in yanına öldürmek maksadıyla gitmedim. Silah elimdeydi, omzuna vurunca patladı. Kazara oldu, bu yüzden Cumhuriyet Savcısının mütalaasını kesinlikle kabul etmiyorum. Kriminal raporu da kabul etmiyorum. Araç içinde silahla omzuna vurduğumda silah kendiliğinden patladı, maktulü öldürme kastıyla hareket etmedim, maksadım öldürmek değildi. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İşlemediğim bir suçtan dolayı cezaevindeyim"

Ö.Ü. ise karışmadığı bir suçtan dolayı cezaevinde olduğunu belirterek tahliye ve beraatını talep etti. Tutuksuz yargılanan B.Ç. de beraatini istedi.

Duruşmada sanık avukatları ise mütalaa karşısında süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.S. ve Ö.Ü.’nün tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.