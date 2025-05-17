Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk kez geliştirilen ve vizyoner bir yaklaşım taşıyan Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması (TÜDA) 10 Haziran-21 Ekim 2024 tarihleri arasında 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrencinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Araştırma üniversite öğrencilerinin deneyimlerini 15 tematik alanda 360 soruyla değerlendirdi.

Araştırma sonuçlarına göre Uşak Üniversitesi, genel memnuniyet sıralamasında 205 üniversite arasında 36’ncı, 2006 ve sonrasında kurulan üniversiteler arasında ise 2’nci olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Hizmet kalitesiyle öne çıktı

TÜDA’nın detaylarına bakıldığında Uşak Üniversitesi, öğrencilerine sunduğu yemekhane hizmetleri, yurt imkanları, sağlık hizmetleri, mobil uygulamalar, öğrenci bilgi sistemi, spor ve etkinlik alanları, kütüphane imkanları, mezun ilişkileri, uluslararası değişim programları, iş birlikleri, akademik ve araştırma faaliyetleri gibi birçok alanda önemli bir performans gösterdi.

"Öğrencilerimizin memnuniyeti önceliğimiz"

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrenci memnuniyetini esas alan ve onların beklentilerini dikkate alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda üniversitemizin kalite çıtasını sürekli yükseltmeye, eğitim-öğretim standartlarını daha da ileriye taşımaya odaklanıyoruz. TÜDA araştırmasında elde ettiğimiz bu sonuçlar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Öğrencilerimizin memnuniyetine dayalı bu başarı bizi motive ediyor; onların gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’de Üniversite deneyimine yeni bir bakış

YÖK tarafından ilk kez gerçekleştirilen bu geniş ölçekli araştırma, üniversitelerdeki öğrenci deneyimini derinlemesine analiz ederek yükseköğretim politikalarının geliştirilmesine ışık tutmayı hedefliyor. Araştırmanın ortaya koyduğu veriler, üniversitelerin öğrenci odaklı gelişim stratejileri açısından büyük önem taşıyor.