Uşak’ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Naci Aktaş ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.