Bilimi toplumla buluşturma amacıyla Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen "Üniversite-Köy Buluşmaları" Uşak’a bağlı Ulucak Köyü’nde 30 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, tarım ve hayvancılıkla ilgili konular ele alınarak üniversitenin akademik bilgi birikimi sahaya taşındı ve köy halkının üretim süreçlerine bilimsel katkı sağlandı.

Ulucak köy meydanında yapılan programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş, Prof. Dr. Lütfi Özav ile Prof. Dr. Osman Birgin, Genel Sekreter Bülent Şahin, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Hasan Duru, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Çelen, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve köy sakinleri katıldı.

Moderatörlüğünü Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Çelen’in yaptığı buluşmada Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuray Şahinler "Arıcılık ve Temel Sorunlar", Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak "Meyvecilik Faaliyetleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri", Dr. Öğr. Üyesi Sibel Alapala ise "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği, Sorunları ve Çözüm Önerileri" konularında bilgi ve deneyimlerini köy sakinleriyle paylaştı.

Vatandaşlar, sunumların ardından uzman akademisyenlere merak ettikleri soruları yönelterek kendi üretim süreçlerine ve verimlilik sırasında yaşadıkları sorunlara dair çözüm önerileri alma fırsatı buldu.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Üniversite-Köy Buluşmaları" hakkında yaptığı açıklamada "Üniversite olarak sahip olduğumuz bilgiyi ve akademik birikimi halkımızla paylaşmak, onların yaşadığı sorunlara bilimsel çözümler üretmek bizim için çok önemli. Tarım ve hayvancılık gibi kırsal kalkınmanın temelini oluşturan alanlarda, uzman akademisyenlerimizin köy halkıyla doğrudan bir araya gelmesi büyük bir fayda sağlıyor. Bu etkinliğin ilkini Ulucak Köyü’nde gerçekleştirdik. Ben de bu köyde doğup büyüdüm. Bundan sonra da farklı köylerde bu buluşmaları sürdürerek hem çiftçilerimizi dinlemeye hem de bilimsel çözümler sunmaya devam edeceğiz. Üniversite olarak sahaya inmeyi, halkla birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz" dedi.