6.Uluslararası Hafta, Uşak Üniversitesi’nin dünyaya açılan kapısı olmaya ve farklı kültürleri bir araya getirerek küresel akademik iş birliklerine yön vermeye devam etti.

Uşak Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda geleneksel hale getirdiği Uluslararası Hafta’nın (International Staff Week) altıncısını bu yıl 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirdi. 20 farklı ülkeden 70 katılımcının ağırlandığı etkinlikte, kültürlerarası etkileşim zirveye taşındı, akademik iş birlikleri arttırıldı.

Uluslararası Hafta, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Hoş Geldiniz Kokteyli" ve açılış töreniyle başladı. Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği açılışta, hem uluslararası misafirlerle tanışma hem de etkinliğe coşkulu bir başlangıç yapma imkânı sunuldu.

Etkinliğin ilk gününde ayrıca, bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" ile Uşak Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler kendi kültürlerini renkli stantlar ve sahne performanslarıyla tanıttı.

Kültürel tanıtım etkinlikleri kapsamında, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sahnelediği zeybek ve sema gösterisi büyük beğeni topladı. Sanat Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Dr. Onur Altıntuğ’un, koreografisini ise Öğr. Gör. Meltem Altıntuğ ve Öğr. Gör. Hüsamettin Yüce Doğan’ın üstlendiği gösteri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası Hafta boyunca gerçekleşen oturumlarda akademik ve kültürel iş birlikleri ön plana çıktı. "5 Dakikalık Tanıtım Sunumları", "Yuvarlak Masa Kültürel Kaynaşma Etkinliği" ve "Uluslararası Kahve Saati" gibi oturumlarla katılımcılar hem kendi kurumlarını tanıtma hem de kültürel paylaşımlarda bulunma imkânı yakaladı.

İkinci gün ayrıca önemli bir iş birliğine de sahne oldu. Uşak Üniversitesi ile University of Tetovo arasında eğitim, araştırma ve kültürel alanda iş birliğini kapsayan ikili protokol imzalandı.

Etkinliğin üçüncü gününde katılımcılar üniversitenin idari birimleri ve fakültelerini ziyaret ettiler. Ziyaret ettikleri birimlerde akademik ve idari personelle ya da öğrencilerle bir araya gelerek eğitim alma ve ders verme faaliyetleri gerçekleştirdiler.

Dördüncü gün ise Uşak’ın tarihi ve doğal zenginlikleri ön plana çıktı. Katılımcılar Uşak Müzesi, Blaundus Antik Kenti, Ulubey Kanyonu gibi önemli destinasyonları ziyaret etti. Türk kültürünün köklü geleneklerinden biri olan Cirit Oyunu gösterisi büyük ilgiyle izlendi. Günün sonunda ise Veda Yemeği ve Sertifika Töreni düzenlenerek katılımcılara teşekkür edildi.

Programın son gününde ise konuklar, Türkiye’nin dünyaca ünlü doğal güzelliklerinden biri olan Pamukkale’yi gezerek etkinliği tamamladı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, etkinliğe dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Hafta kapsamında 20 ülkeden gelen 70 değerli konuğumuzu üniversitemizde ağırladık. Etkinlik süresince sadece akademik iş birliklerini değil, aynı zamanda kültürel etkileşimi de ön planda tuttuk. Konuklarımız üniversitemizi ve şehrimizi yakından tanıma fırsatı buldu. Uşak Üniversitesi olarak uluslararası tanınırlığımızı artırmak ve daha güçlü iş birlikleri kurmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.