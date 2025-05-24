SUBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu ile İlk ve Acil Yardım Topluluğu tarafından Pamukovalı vatandaşlara yönelik çeşitli uygulamaların yer aldığı ‘Sağlık Sokağı’ etkinliği düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu ile İlk ve Acil Yardım Topluluğu organizasyonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pamukova Belediyesi, ve Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliği ile Pamukova’da vatandaşlara yönelik ‘Sağlık Sokağı’ adlı bir etkinlik düzenlendi. SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda fizyoterapi ajanslarının tanıtımı, motor gelişim uygulamaları, temel ölçme ve değerlendirme teknikleri ile denge ve duyu testleri gerçekleştirildi. Vatandaşlara, günlük yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirmelerle birlikte deneyim kazanmaları amacıyla birebir uygulamalar yapıldı. Heimlich manevrasının uygulamalı olarak anlatıldığı etkinlikte ayrıca 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında da farkındalık oluşturularak acil durumlarda doğru müdahale ve yönlendirmeye ilişkin vatandaşlara bilgi verildi. Pamukova Belediye Başkanı Fatih Akın ile Pamukova Kaymakamı Gürsel Temurci de etkinliğe katılım sağlayarak stantları ziyaret etti.