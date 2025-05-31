Dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu, 31 Mayıs’ta Laodikya Antik Tiyatro’da verecekleri konser öncesi kentin tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Sanatçılar, Pamukkale’den Kaklık Mağarasına uzanan keşif rotasında bölgeye hayran kaldıklarını ifade etti.

Koronun gezi programı sabah saatlerinde UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenleri ve antik Hierapolis kenti ile güne başlayan topluluk, hem doğanın hem tarihin eşsiz uyumunu yakından deneyimledi. Bembeyaz travertenler üzerinde yürüyen sanatçılar bol bol fotoğraf çekerek bu güzellikleri ölümsüzleştirdi. Beyaz travertenler ve antik Hierapolis kentinden etkilenen sanatçılar, bu doğal mirası büyük bir hayranlıkla inceledi.

Türk Mutfağına tam not

Pamukkale gezisinin ardından ünlü koro, yöresel mutfağın seçkin örneklerini sunan Varol Gurme’de öğle yemeği yedi. Denizli kebabı, tandır, biber tatarı ve çeşitli mezeler eşliğinde Denizli ve Türk mutfağını deneyimleyen sanatçılar, lezzetleri "kültürel bir şölen" olarak tanımladı. Sohbetler eşliğinde geçen öğle molası, samimi bir kültürel etkileşime dönüştü.

Kaklık Mağarası’nda yeraltı güzelliği

Türkiye’nin "Yer altındaki Pamukkale’si" olarak anılan Kaklık Mağarası’na ulaştı. Doğal sarkıt ve dikitleri, mağara içi termal su kaynaklarıyla eşsiz bir yapıya sahip olan Kaklık Mağarası, sanatçıları adeta büyüledi. Ziyaretçiler, bu saklı doğa harikasında geçirdikleri zaman boyunca hem görsel hem de ruhsal bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

"Bu topraklar bir açık hava müzesi"

Gezinin final noktası, konserin de gerçekleşeceği antik dönemlerin en önemli kentlerinden biri olan Laodikya oldu. Tarihi taşların arasında yürüyen ve antik tiyatroda prova alan sanatçılar, konserin burada yapılacak olmasından dolayı büyük bir heyecan duyduklarını belirtti. Teknik ekip ise sahnede son hazırlıkları tamamlayarak büyük gece için geri sayımı başlattı. Kızıl Ordu Korosu’nun konseri öncesi yapılan bu özel keşif turu, yalnızca sanatçıların değil, Denizli’nin de uluslararası kültür sahnesinde güçlü bir yer edindiğinin göstergesi oldu. 31 Mayıs Cumartesi akşamı Laodikya Antik Tiyatro’da gerçekleşecek bu tarihi konser, sanatseverler için unutulmaz bir deneyime sahne olacak.