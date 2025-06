Denizli Esnaf Odaları (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, yaklaşan Kurban bayramı öncesi, sokak aralarında bıçak bileme ve et kıyma yapan kayıt dışı yerlerden bu hizmetin alınmaması gerektiğini belirterek "Hem sağlığınızı hem de kayıt dışı olarak kazancınızı tehlikeye atmayız" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gerek alışveriş, gerek ise bayrama hazırlık konusunda kayıtlı esnafların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Denizli Esnaf Odaları Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, özellikle sokak aralarında sağlıksız olarak, kayıt dışı çalışan kişilerin tercih edilmemesi ve gerekli yerlere haber verilmesi gerektiğini belirterek "Kurban Bayramı hazırlıklarında gerek alışveriş gerek ise bayram için, bıçak bileme, et kıydırma için kayıt dışı kişileri tercih etmeyin. Hem sağlığınızdan olmayın hem de kazancınızı kayıt dışı kişilere vermeyin" dedi.

"Kayıt dışı hizmet sunanlarla çalıştığınız için ceza bile yiye bilirsiniz"

İlgili kurumlar tarafından denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirten DESOB Genel Sekreteri Gönç, "Vatandaşlarımızda bu kayıt dışı kişiler hakkında ilgili kurumlara haber vermeleri gerekmektedir. Sokakta tedbirsizce yapılan bıçak bileme konusunda, gerekli önlem ve tedbirler alınmadığı için yaşanabilecek bir kazada vatandaşlarımız zarar görebilir. Örneğin bıçak bileme konusunda anlaşmazlık olduğunda da muhatap bulamazsınız ve kayıt dışı çalıştığınız için vergi kaybı yüzünde ceza bile yiye bilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Kayıtsız bileme ve et kıyımı yapanlar halkın sağlığını tehlikeye attığınızın farkında mısınız"

Steri ortamlarda çalışılmadığı ve sıcak havalarda etin bozulma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bunun büyük bir tehlike olduğunu dikkat çeken DESOB Genel Sekreteri Gönç, "Örneğin sokaklarda et kıyma yapan kişilerin sağlığınızı tehlikeye attığınız farkında mısınız. Açık havada, steril ortam olmaksızın, sıcak havada et kıyma işleminin yapılması uzmanlara göre de tehlike saçmaktadır. Temizlik ve hijyen kurallarının uygulanmadığı sokaklarda kıyma yaptırmanın tehlikesini bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Bizler Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak gerekli denetim ve uyarıları yapmamıza rağmen burada en büyük destekçimiz ise bu tür kayıt dışı çalışan kişileri tercih etmeyen vatandaşlarımızdır. Kayıtlı esnaflarımız iş yerlerinde, bu işi bayramdan bayrama değil her zaman yapmaktadırlar. Bu yüzden, kayıtlı esnaflarımızı tercih edin, hem sağlığınızı hem ekonominizi tehlikeye atmayın" ifadelerini kullandı.