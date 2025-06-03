Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi. Denizli OSB personeli düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde gelenek bozulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı münasebetiyle kurum içi bayramlaşma programı düzenlendi. Denizli OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Cemalcan Sirkeci ve İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş, birim amirleri ve personeller katıldı.

"Ortak değerlerde birleşmek, bizim en büyük gücümüz"

Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, bayramların insanların ortak değerlerde buluştuğu özel günler olduğunu vurgulayarak; "Denizli OSB ailesi olarak bizler, aynı hedefe koşan, aynı çatı altında emek veren büyük bir aileyiz. Bu tür buluşmalar da bizi birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Bu birliktelik ruhu, sadece bayramlarda değil; tüm yıl boyunca bizlere rehberlik etmeli. Hepinize, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum" dedi.

"Ortak emekle büyük başarılar mümkündür"

Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci, ortak emeğin ve dayanışmanın kurum kültüründeki önemine dikkat çekerek; "Bir kurumun gerçek gücü, sadece teknik altyapısıyla değil; çalışanlarının birlik ruhuyla ölçülür. Bugün burada gördüğümüz tablo, tam da bunu yansıtıyor. Her birinizin katkısıyla büyüyen ve gelişen bir Denizli OSB var. Emekleriniz için her birinize teşekkür eder, sizlerin ve ailelerinizin bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.

"Bayramlar, birlik ve beraberliğin simgesidir"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan, Bölge personelinin Kurban Bayramı’nı kutlayarak şunları söyledi: "Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, güçlü bir aile olduğumuzu her fırsatta gösteriyoruz. Bu bayramda da aynı dayanışma ruhuyla hareket ederek, hem çalışma alanlarımızda hem de sosyal yaşamda huzurun ve kardeşliğin daim olmasını temenni ediyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımıza sağlık, mutluluk ve sevdikleriyle birlikte nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Programda Denizli OSB ailesinin bayramını kutlayan Bölge Müdürü Ahmet Taş, personelin emek ve özverisine teşekkür ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz burada sadece bir kurum değil, aynı zamanda bir aileyiz. Her sabah aynı hedefle yola çıkan, aynı vizyonla çalışan bir ekibiz. Bu bağ, bizim için çok kıymetli. Emek, disiplin ve insana duyulan saygı ile yürüttüğümüz hizmet anlayışımızın merkezinde siz varsınız. Bu birlikteliği sürdürmek ve daha da büyütmek en büyük temennimizdir. Hepinizin bayramını kutluyor, ailelerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum" dedi.

Program konuşmaların ardından gerçekleşen bayramlaşma ile son buldu.