Denizli ve çevre illerde Çarşamba gününden yağışsız ve sıcak havanın etkisi altına girmesi beklenirken, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artarak bayram süresince mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenildiği açıklandı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan son değerlendirmelere göre; Denizli’de Çarşamba gününden itibaren, yağışsız ve sıcak havanın etkisine altına gireceğini belirtti. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artarak bayram süresince mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenildiği açıklandı.

Bayram sürecince beklenen hava tahminleri günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise;

Arife Günü (05.06.2025 Perşembe): Az bulutlu ve açık Afyonkarahisar: 27/12 Denizli: 35/20 Uşak: 30/14

Bayramın 1. günü (06.06.2025 Cuma): Az bulutlu ve açık Afyonkarahisar: 28/14 Denizli: 36/22 Uşak: 31/17

Bayramın 2. günü (07.06.2025 Cumartesi): Az bulutlu ve açık Afyonkarahisar: 30/14 Denizli: 37/22 Uşak: 32/17

Bayramın 3. günü (08.06.2025 Pazar): Az bulutlu ve açık Afyonkarahisar: 30/14 Denizli: 37/23 Uşak: 32/17

Bayramın 4. günü (09.06.2025 Pazartesi): Az bulutlu ve açık Afyonkarahisar: 31/14 Denizli: 38/23 Uşak: 33/17