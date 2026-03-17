Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak amacıyla düzenlenen Ramazan Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de geleneksel Ramazan kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanında faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Düzenlenen programda minikler için birbirinden renkli ve öğretici etkinlikler hazırlandı. Şenlikte sahnelenen 'Şaban Dede Ramazanı Anlatıyor' kukla gösterisi ile çocuklara Ramazan ayının anlamı eğlenceli bir dille aktarılırken, 'Meddah Efendi' gösterisi ile geleneksel meddah kültürü sahneye taşındı. Etkinlikler sayesinde çocuklar hem eğlenerek öğrendi hem de kültürel değerlerle buluştu. Program kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Bayram Tebrik Kartı Atölyesi'nde çocuklarla birlikte bayram kartları hazırladı.

Şenlik alanında ayrıca yüz boyama etkinlikleri, sosis balon dağıtımı, Osmanlı macunu ve şerbet ikramları ile minikler keyifli anlar yaşadı. Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler de takdim edildi.

'Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk'

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu çocuklara aktarmayı önemsediklerini belirten Başkan Doğan, 'İki gün süren, çocuklarımıza özel olarak büyük bir özenle hazırladığımız Ramazan Şenliği'mizi tamamladık. Şenliğimiz boyunca çocuklarımızın neşesine, heyecanına ve mutluluğuna hep birlikte tanıklık ettik. Ailelerimizle birlikte dolu dolu geçen bu güzel organizasyonda, geleneksel değerlerimizi yaşatmanın ve çocuklarımıza aktarmanın mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltı bizler için en büyük motivasyon kaynağıdır. Onların daha mutlu, daha umut dolu bir geleceğe sahip olmaları için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, başka etkinliklerimizde yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz' dedi.