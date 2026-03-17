Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Adalet Mahallesi Mevlana Camii'nde Kadir Gecesi, çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlikle idrak edildi. Dernek Başkanı Şendoğan Şahin, Ramazan'ın manevi iklimini çocuklara sevdirmek amacıyla düzenlenen programın her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi.

Denizli'de mübarek Kadir Gecesi, bu yıl da çocukların yoğun katılımıyla anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camii'nde düzenlenen programda 271 çocuk, aileleriyle birlikte camide buluşarak hem ibadet etti hem de unutulmaz bir gece yaşadı. Adalet Mahallesi Mevlana Camii Dernek Başkanı Şendoğan Şahin, din görevlileri ve hayırseverler öncülüğünde yaklaşık 5 yıldır sürdürülen etkinlik, Ramazan ayını çocuklara sevdirmeyi ve cami alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl 220 çocuğun katıldığı programa bu yıl 271 çocuğun iştirak etmesi, etkinliğin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ortaya koydu. Program kapsamında çocuklar, teravih namazına katılarak manevi atmosferi deneyimledi. Namazın ardından gerçekleştirilen çekilişle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Büyük bir heyecanla yapılan çekilişte; 50 adet top, 15 adet dijital akıllı saat, 10 adet kulaklık, 2 adet büyük boy bisiklet, 1 adet küçük bisiklet, 4 adet scooter, 2 adet ateş ölçer, 2 adet tansiyon aleti ve 125 adet harçlık zarfı çocuklara hediye edildi.

Etkinliğin yalnızca Kadir Gecesi ile sınırlı kalmadığını belirten Şahin, Ramazan ayı boyunca da çocuklara yönelik çeşitli sürprizler hazırladıklarını ifade etti. Bu kapsamda her akşam ortalama 100 çocuğun katıldığı programlarda 35 çocuğa düzenli olarak hediyeler verildiğini, ayrıca ay boyunca toplam 30 adet ateş ölçer ve tansiyon aletinin de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi. 'Kardeş Cami Projesi' kapsamında dayanışmayı farklı mahallelere de taşıdıklarını belirten Şendoğan Şahin, Şirinköy Camii'nde de 80 çocuğa oyuncak dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bu tür çalışmalarla hem çocukları sevindirdiklerini hem de toplumda paylaşma ve yardımlaşma bilincini güçlendirdiklerini vurguladı. Şahin, 'Ramazan ayını çocuklarımız için daha anlamlı hale getirmek istiyoruz. Camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda çocukların sevgiyle bağ kurduğu, hatıralar biriktirdiği mekânlar olmalı. Bu nedenle her yıl etkinliklerimizi geliştirerek sürdürüyoruz' dedi. Yoğun katılımın olduğu programda çocukların heyecanı ve mutluluğu geceye damga vururken, aileler de bu tür etkinliklerin çocukların dini ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Mevlana Camii'nde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini çocukların neşesiyle birleştirerek Denizli'de örnek bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.