Karabük Üniversitesi(KBÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen program kapsamında 2 yıl süreli şartlı kurumsal akreditasyon aldı.

Mart 2026 toplantısında alınan kararla Türkiye genelinde 39 üniversite kurumsal akreditasyon kapsamına alındı.

Bu kapsamda Karabük Üniversitesi, kalite yönetimi uygulamaları ve kurumsal gelişim stratejileri doğrultusunda akreditasyon statüsü elde etti. Yapılan değerlendirme sonucunda üniversiteye 2 yıl süreli şartlı kurumsal akreditasyon verildi.

Kurumsal akreditasyon süreci; eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve yönetsel faaliyetlerin bütüncül şekilde değerlendirilmesini kapsıyor. Süreç aynı zamanda kurumların güçlü yönlerini pekiştirmeyi ve gelişime açık alanlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, akreditasyonun üniversitenin kalite güvencesi ve uluslararası standartlardaki başarısının önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kırışık, bu başarının akademik ve idari personelin ortak emeğiyle elde edildiğini ifade ederek sürece katkı sunanlara teşekkür etti.