18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda bir milletin vatanı uğruna ortaya koyduğu eşsiz fedakârlığın en güçlü simgelerinden biri olduğunu ifade etti. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan '111 yıl önce Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanı, bir milletin inançla neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu büyük zaferle birlikte Çanakkale'nin geçilemeyeceği tarihe bir kez daha kazınmış, başta işgalci güçler olmak üzere tüm dünyaya unutulmaz bir direniş dersi verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üstün liderliği ve kahraman askerimizin eşsiz cesareti, bu zaferin en önemli yapı taşlarını oluşturmuştur. Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk ise, bu kutlu mirasa sahip çıkmak, birlik ve beraberlik içinde ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Bu anlamlı günde, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlu olsun' dedi.