Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara'ya takım arkadaşları ve teknik ekip tarafından kutlama yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, antrenmandan sonra İngiltere'ye hareket edecek.