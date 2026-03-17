Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Üçgül, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlardan Denizli'nin yerel esnafından alışveriş yaparak onları desteklemelerini önemle ricada bulunarak; 'Vatandaşlarımız, Denizli'nin yerel esnafından alışveriş yapmalarını, onları destek olmalarını önemle rica ediyorum' dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili ve Denizli Lokantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Üçgül, içinde bulunduğumuz Ramazan Ayı ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı hakkında açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında sık sık esnafları ziyarette bulunarak gerekli kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların sağlığı için denetimlerde bulunulduğunu açıkladı. Lokantacılar Odasında bin 800 üyenin bulunduğunu ve sık sık ziyaretlerde bulunulduğunu ifade eden Başkan Osman Üçgül, 'Ramazan ayında esnaflarımız geleneksel adetlerimizi devam ettiriyor. Malum bereketli bir ayda esnaflarımızı sık sık ziyaret ediyoruz. Kurum ve kuruluşlarla denetimlerimizi yapıyoruz. Lokantacılar Odamızda bin 800 üyemiz var. Farklı farklı meslek kuruluşlarımız yer alıyor' dedi.

'Esnafımız yaşarsa bu şehir yaşar'

Yaklaşan Ramazan Bayramı için vatandaşlardan, Denizli'nin yerel esnafından alışveriş etmeleri ve esnaflara destek olmalarını dikkat çekerek, 'Yaklaşan Ramazan Bayramımız var. Vatandaşlarımız, Denizli'nin yerel esnafından alışveriş yapmalarını, onları destek olmalarını önemle rica ediyorum. Esnafımız yaşarsa bu şehir yaşar. Birçok ulusal markalarla yarışacak Denizli'de çok güzel markalarımız yer alıyor. Şimdiden hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun, nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlar görmek dileğiyle' diye konuştu.