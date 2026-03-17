Slovenya'da 14-15 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Masterlar Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Yavuz Ertekin önemli bir başarıya imza attı. 65 yaşındaki tecrübeli atlet, şampiyona boyunca sergilediği üstün performansla dikkat çekti. Yavuz Ertekin, 1500 metre ve 5000 metre yarışlarının yanı sıra 4x200 metre bayrak yarışında da rakiplerini geride bırakarak üç altın madalyanın sahibi oldu. Formu, disiplini ve azmiyle organizasyona damga vuran başarılı sporcu, elde ettiği derecelerle Türkiye'yi gururlandırdı. Balkanlar'da Türk bayrağını göndere çektiren Yavuz Ertekin, başarısıyla hem Denizli'nin hem de Türkiye'nin takdirini topladı.