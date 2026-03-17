Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin 18 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, müze bünyesinde bulunan elektronik aksamlar ile ısıtma ve soğutma altyapısına yönelik teknik bakım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi. Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte müzenin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermesinin hedeflendiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, önümüzdeki süreçte de Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde müzenin fiziksel ve teknik altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Türkiye'nin demokratik tarihinde önemli bir yere sahip olan merhum Başbakan Adnan Menderes'in hatırasını yaşatan müzenin, tarih bilincinin güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi. Müzenin, geçmişten bugüne uzanan demokratik hafızanın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, tüm vatandaşları yeniden kapılarını açacak olan müzeyi ziyaret etmeye davet etti.