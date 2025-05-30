Uşak Valisi Naci Aktaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda bursluluk sınavında 500 tam puan alarak birinci olan öğrencilere tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 8 öğrenci için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise; "Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda (IOKBS) tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puanla Türkiye Birinciliği elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen kıymetli öğretmenlerimize ve destek veren ailelerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bursluluk sınavında 500 tam puan öğrenciler ise, Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulundan Sena Tekin, Eymen Kuldur, Nur Hayat Uluçınar, Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulundan Eymen Kaan Ceyhan, Mehmet Emin Hoşgör Ortaokulundan Ömer Erdem Başer, Betül Önal, Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulundan Anıl Altay Gönül ve Eşme Saraycık Ortaokulundan ise Elif Özdemir oldu.