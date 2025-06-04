Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak’taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

2025 yılının Mayıs ayında kişilere karşı işlenen suçlarda 383 olay ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 52 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranları kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 98,7 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 78,8 oldu. Bu çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 147 aranan kişi yakalanırken, ifade için aranan 376 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 140 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 5 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahsın olduğu belirtti.

Mayıs ayında ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda 5 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve 3 av tüfeği olmak üzere toplam 10 silah ele geçirildi, ele geçirilen silahlarla ilgili 18 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uşak’ta 67 bin 468 araç sorgulandı

Vali Aktaş, Mayıs ayında sorgulanan araçlar hakkında bilgi vererek, toplamda 67 bin 468 araç sorgulandığını, bu araçlardan 9 bin 720 araca işlem yapıldığını belirtti. Vali Aktaş, yapılan denetimler kapsamında 176 adet ticari taksi denetimi ve 419 adet servis aracına denetim yapıldığını söyleyerek bu kapsamda ticari taksilerde 24 araca, servis araçlarında ise 23 araca işlem yapıldığını belirtti.

Uyuşturucu operasyonlarında 11 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Aktaş, Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda Mayıs ayında 8 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 49 oldu. Bu operasyonlarda 121 gram esrar, 209 gram metamfetamin, 69 gram bonzai ve 274 adet sentetik ecza yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslardan 11 kişi tutuklanırken, 64 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Kurban Bayramı boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin vatandaşların huzuru ve güveni için sahada olacağını aktaran Vali Aktaş; "Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven ortamında geçirmesini sağlamak amacıyla, valiliğimizin koordinesinde alınan tedbirler var. Bunlar bayram boyunca devam edecek olup, 300 uygulama noktasında 339 trafik ekibinde 719 trafik personeli, 332 asayiş ekibinde ise bin 751 asayiş personeli olmak üzere toplamda 2 bin 470 personel görevi başında olacaktır." dedi.

Vali Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "İlimiz genelinde, 7 kurban satış noktası ve 70 kurban kesim noktası belirlenmiştir. Bunların hepsi hem hayvan satışı için hemde hayvan kesimi içinde uygun olduğu belirlenmiştir. Kurban kesim noktası belirlenen yerler dışında, çevrede görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park bahçeler ve dere yatakları yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi mülkü olan bahçelerde kesmelerinde her hangi bir sıkıntı yoktur. Fakat burada da vatandaşlarımız kurbanları keserse onlarda hem dini hem de hijyenik koşullara uymaları ve çevreyi kirletmemeleri önemle rica olur. Bu süreçte belediyemiz, İl Özel İdaremiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve müftülüğümüz aracılıyla da hem kesim yerlerinde hem de satış yerlerimizde denetlemelerimiz devam ederken bayram sürecinde de devam edecektir." dedi.