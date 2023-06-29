Uşak’ta protokol üyeleri düzenlenen kahvaltı programıyla bayramlaştı. Programda konuşan Vali Ergün İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırı hakkında ise geçen sene Kurban Bayramı’nda da benzeri bir olay yaşandığını ve bu tarz olayları kınadıklarını söyledi.

Has Bahçe Polisevi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Uşak Valisi Turan Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, cümlelerine İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemine kınadığını söyleyerek başladı. Vali Ergün yaptığı konuşmada, “Bir önceki Kurban Bayramı’nda da aynı rezaleti yaşamıştık İsveç’le. Bu Kurban Bayramı’nda da maalesef aynı rezaleti yaşıyoruz. Şunu görüyoruz ki Anadolu coğrafyası bütün dinlere, medeniyetlere kucak açmış, hoşgörünün sembolü olan bir coğrafyayken, bugün kendisini dünyada en ileri medeni olarak tanımlayan ama maalesef kendinden olmayan dinlere artık fiziki boyuta varan saldırı olması ne acı, ne üzücü, hepsini kınıyoruz tabii ki” ifadelerini kullandı. Ergün, kent genelinde hem asayiş hem trafik açısından çeşitli tedbirlerin de alındığını söyleyerek 107 ekip ve 420 personelle sahada çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Program, bayramlaşma sonrasında sona erdi.