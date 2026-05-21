Uşak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezinin bazı noktalarında su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Uşak'ta kısa süreli etkili olan yağış sonrası bazı bölgelerde yollar adeta göle dönerken, Uşak-Ulubey karayolunda su birikintileri oluştu. Yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle trafikte zaman zaman yavaşlamalar yaşandı. Yağışın etkili olduğu noktalardan biri olan Orhan Dengiz Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunu ise su bastı.

Uşak Belediyesi ekipleri, sağanağın ardından su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması yürüttü.