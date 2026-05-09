Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Uşak Belediye Başkanvekili Hatice Terekeci Özkan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Sevginin en saf halini, sabrın en güçlü yönünü ve fedakarlığın en yüce örneğini temsil eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' ifadelerine yer verdi.

Başkanvekili Özkan, mesajına şöyle devam etti; 'Annelerimiz; karşılıksız sevgileriyle bizleri büyüten, her zorlukta yanımızda dimdik duran ve hayatın anlamını öğreten, hakkını hiçbir kelimeyle ifade edemediğimiz ve hiçbir emekle ödenmesi mümkün olmayan en kıymetli varlıklarımızdır. Onların varlığı, toplumumuzun en sağlam temeli ve en büyük güvencesidir. Bu anlamlı günde; başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü saygı, sevgi ve minnet duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve esenlik dolu uzun ömürler diliyorum. 10 Mayıs Anneler Günümüz kutlu olsun' dedi.