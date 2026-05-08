Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Uşak'ın Ulubey ilçesinde hizmete açılan Halk Kütüphanesi'nin açılış programına katıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde yapımı tamamlanan Ulubey İlçe Halk Kütüphanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından konuşma yapan Uşak Valisi Serdar Kartal, 'Bugün kütüphanemiz 2 bini aşkın üyesi, 35 binin üzerinde kitap varlığı, süreli yayınları ve özellikle çocuklarımıza yönelik materyalleriyle; çocuklarımızdan gençlerimize, her yaştan vatandaşımıza hitap eden güçlü bir bilgi merkezine dönüşmüştür. Engelli vatandaşlarımız için oluşturulan alanlar sayesinde, kütüphane hizmetlerinden tüm hemşerilerimizin eşit şekilde faydalanabilmesi sağlanmaktadır' dedi.

Son 5 yılda kütüphane alanlarını iki katına çıkardıklarını aktaran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, '1300'ü aşkın halk kütüphanesini 39 milyon kullanıcıyla buluşturuyoruz. Son beş yılda kütüphane alanlarımızı iki katına çıkartarak 800 bin metrekareye ulaştırdık. 2026 hedefimiz 1 milyon metrekare. Geçmişte tabii ki kütüphane sayılarımızı hep ifade ediyorduk. Ancak artık kütüphanecilik bizim zamanımızdaki kütüphanecilikten çok çok ayrı bir kademeye geçti. Dijital unsurlarıyla, alanlarıyla, okuma salonlarıyla artık dünyada örnek olarak gösterilen bir kütüphanecilik sistemi içerisindeyiz. Hem işletme modeli anlamında, hem kullandığımız teknoloji anlamında, hem de gençlere verdiğimiz değer anlamında' dedi.

Yazgı, 'Amacımız gençlerimizi pasif birer okuyucu olmaktan çıkarıp, bilginin bizzat üreticisi haline getirmek. İnanın dünyada böyle bir örnek yok. Dünyada birçok kütüphane görürsünüz. Devasa raflar içerisinde çok değerli kitapları barındırır. Ama gençlerin güvenli sosyalleşme alanı haline gelebilecek bir modelden uzaktır. Biz 'Türkiye Modeli' olarak bunu belirledik' diye konuştu.

Program kapsamında, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Ulubey Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan ve Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapılarak kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Bakan Yardımcısı Yazgı ve beraberindeki protokol üyeleri kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu.

