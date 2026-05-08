İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği olağan meclis toplantısı İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın Başkanlığında İznik'te toplandı. Yapılan seçimde Başkan Usta yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Bölgenin kültürel mirasını, turizm potansiyelini ve ticaret birikimini daha da geliştirerek bölgesel marka haline gelme hedefiyle çalışmalarına devam eden İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği, olağan meclis toplantısını İznik'te gerçekleştirdi. Üye belediyelerin belediye başkanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, meclis üyeleri ve ilgili bürokratların katılımıyla gerçekleşen meclis toplantısı 12 gündem maddesiyle toplandı.

Toplantıda, gündeme alınan maddeler kapsamında, bölgesel turizm projeleri, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve yerel yönetimlerin güç birliğini pekiştirecek çalışmalar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, İpekyolu üzerindeki belediyelerin iş birliğini daha da kuvvetlendirerek bölgede sürdürülebilir kalkınma hedeflerini güçlendirecek bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Kestel, Yenişehir ve Pamukova ilçelerinin birliğe katılım talepleri oy birliğiyle kabul edildi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı konuşmada, 'İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği olarak, hem tarihimizden gelen değerleri yaşatmak hem de turizm ve kalkınmada bölgesel iş birliğini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bugünkü toplantımız, bu yolda atılan önemli bir adımdır. Birliğin yeni döneminde oy birliğiyle bizleri yeniden Birlik Başkanlığına seçen değerli Belediye Başkanlarımıza, Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik üyesi belediyelerimiz ve ilçelerimiz için birlikte çalışmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.

Katılımcılar, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen bu toplantının ardından bölgesel kalkınma adına daha güçlü adımlar atılması konusunda hemfikir olduklarını ifade ettiler. Toplantının ardından İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta heyete ilçenin tarihi, kültürel mekânları ile İznik Bazilikası Ören Yeri ve Roma Tiyatrosunu gezdirerek bilgilendirmede bulundu. Ayrıca İznik Belediyesi Tarım A.Ş tarafından hizmete sunulan et satış noktasını da gezen başkanlar çalışma hakkında Başkan Usta'dan bilgi aldı.