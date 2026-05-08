Şahinkaya Fen Lisesi öğrencileri, Macaristan'da düzenlenen uluslararası icat ve inovasyon yarışmasında mühendislik kategorisinde 40 projeyi geride bırakarak altın madalya kazandı.

Dünyanın farklı ülkelerinden lise ve üniversite öğrencilerinin aynı platformda yarıştığı organizasyonda Şahinkayalı öğrenciler, geliştirdikleri projeyle hem jüriyi hem de uluslararası akademik çevreleri etkileyerek önemli bir başarıya imza attı. 'Mühendislik', 'Bilgisayar Bilimi' ve 'Yaşam Bilimleri' olmak üzere üç ana kategoride gerçekleştirilen yarışmaya; Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, Kuzey Makedonya, Hong Kong, Polonya, Lübnan, Macaristan, Malezya, Moldova, Romanya ve Sırbistan'dan katılımcılar yer aldı. Şahinkaya Fen Lisesi öğrencileri, 'Mühendislik' kategorisinde yarışarak yenilikçi projeleriyle öne çıktı. Danışman öğretmen Hakan Özkaynak rehberliğinde yarışmaya katılan Ada Sarı, Bahar Ekin Aslan, İlhan Broutin, Eray Arda Açıkgöz ve Barış Bilek uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarı elde etti. Toplam 40 projenin yer aldığı kategoride yoğun rekabeti geride bırakan Şahinkayalı öğrenciler, geliştirdikleri projeyle altın madalya kazandı. Öğrenciler ayrıca, Avrupa Birliği destekli ve 10 bin Euro değerindeki patentleme giderlerini kapsayan özel ödülün de sahibi oldu. Bu ödül, projelerin uluslararası patent sürecine taşınması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Şahinkayalı öğrenciler, Romanya ve Sırbistan'dan yarışmaya katılan üniversiteler tarafından verilen iki ayrı özel ödüle de sahip oldu. Yarışma süresince akademisyenlerin yanı sıra yatırımcıların da dikkatini çeken Şahinkayalı öğrencilerin projelerine melek yatırım desteği sunabilecekleri de ifade edildi.

Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede 'Bugün burada elde edilen başarı, yalnızca bir ödülün ötesinde; doğru eğitim yaklaşımının, bilimsel merakın ve üretme cesaretinin somut bir sonucudur. Öğrencilerimizin uluslararası bir platformda yalnızca yarışan değil, fark oluşturan bireyler olarak öne çıkması bizim için en büyük gurur kaynağıdır. Şahinkaya olarak hedefimiz; gençlerimizi bilgiyle donatmanın ötesine geçerek onları düşünen, üreten ve dünyaya katkı sağlayan bireyler olarak yetiştirmektir. Bilim ve inovasyon alanında iddialı, özgüveni yüksek ve küresel ölçekte rekabet edebilen nesiller yetiştirmek en temel önceliğimizdir' dedi.