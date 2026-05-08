Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 2-8 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekipleri tarafından düzenlenen programda, İlçe Gençlik Merkezi kursiyer öğrencileri ile anaokulu öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı. Eğitimlerde, yolun karşı tarafına geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımı, trafik ışıkları ve yayaların trafikte dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Program sonunda öğrencilere bilgilendirici materyaller dağıtıldı.