Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ercan Kılıçarslan, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü’ne layık görüldü.

Doç. Dr. Kılıçarslan bu prestijli ödüle layık görülen 25 üstün başarılı genç bilim insanından biri olarak Uşak Üniversitesi’nin adını ulusal ve uluslararası bilim platformlarında gururla temsil etti. Doç. Dr. Kılıçarslan, TÜBA-GEBİP Doğa Bilimleri kategorisinde Matematiksel Fizik alanında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü.

2024 TÜBA ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA Ödülleri, 18 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ‘TÜBAK Bilim Ödülleri’ töreninde sahiplerine takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP Ödülü ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödülleri sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Çağın gerisinde kalan değil, çağa liderlik eden bir büyük ve güçlü Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Ülke ve millet olarak yere sağlam basıyor, adımları sağlam atıyoruz” dedi.

Rektör Savaş: ‘‘Uşak Üniversitesi’nin bilimsel başarıları gurur verici bir seviyeye ulaştı.’’

Törene katılan Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, TÜBA-GEBİP Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Ercan Kılıçarslan’ı tebrik ederek, Uşak Üniversitesi’nin bilimsel başarılarının gurur verici bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Prof. Dr. Savaş, “Bu tür ödüller, akademik kadromuzun ulusal ve uluslararası düzeydeki başarısını kanıtlamaktadır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının ülkemizde ve dünyada aldığı her ödül, elde ettiği her başarı aynı zamanda bilimsel çalışmalarını destekleme ve teşvik etme misyonumuzun bir göstergesidir. Doç. Dr. Ercan Kılıçarslan’ın elde ettiği başarı hem üniversitemiz hem de Türkiye adına gurur vericidir. Kendisini yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.