Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda işletmelerinde zorunlu hale getirilen karekod uygulaması hakkında bilgilendirme toplantıları Uşak’ta devam ediyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, Esnaf ve Sanatkârlar Birliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Gıda ve Yem Şube Müdürü Sancar Türkmen ve Aşçılar Odası Başkanı Şeref Parlas katıldı. Yetkililer, karekod sisteminin hem istihdam hem de esnaf açısından önemine değinerek, uygulamanın gıda güvenliği ve şeffaflık açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca karekod sisteminin pratik kullanımı, kayıt süreci ve teknik detaylar hakkında bilgiler verildi.

Öte yandan, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bilgilendirme çalışmaları önümüzdeki günlerde de süreceği öğrenildi.